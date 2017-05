Hombre armado causa pánico en el aeropuerto de Orlando

Agencia

MIAMI, Florida.- La policía tiene bajo su custodia esta noche a un hombre armado que causó alarma en un lote de renta de autos del Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida.

En su cuenta de Twitter, la policía de Orlando dio a conocer la captura del hombre, cuya presencia en la terminal aérea provocó una amplia movilización, publica Notimex.

También te puede interesar: Por terroristas ‘vacían’ estación ferroviaria de Francia (video)

Antes, el aeropuerto dio a conocer el incidente en el Nivel 1-Lado A del área de renta de autos, hasta donde se trasladaron efectivos policiales para neutralizar al sujeto.

Incident ongoing involving man w/ weapon in terminal - Level 1 A-side, rental car area. Police on scene, area contained. Min impact to ops.