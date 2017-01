Agencias

ALABAMA, EU.- Un hombre armado ingresó a una sucursal del banco Credit Union ubicado en las inmediaciones del campus de la Universidad de Alabama.

La universidad informío que el sujeto tomó a varios rehenes.

En su cuenta de Twitter, la institución educativa informó que su departamento de policía y las autoridades locales ya estaban trabajando en la zona.

Local law enforcement and UAPD have responded to a robbery/hostage situation at the Alabama Credit Union located at 220 Bryant Dr. (1 of 2)

La agente de la Policía de la ciudad de Tuscaloosa, Teena Richardson, reveló que el hombre armado entró en el edificio y tomó a los empleados como rehenes. "Aún no sabemos realmente qué sucede", explicó.

En un segundo tuit, pidieron a las personas que se alejaran del lugar.

Bryant Drive is closed in the area, and we asking everyone to avoid the area. (2 of 2)