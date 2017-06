Agencia.- Ambrosio Malpartida Malaverde es un anciano de 80 años que, tras perder una pierna en un accidente automovilístico, decidió ingresar al Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización de Perú (PRONAMA), con el objetivo de terminar la educación primaria, indicó RT en su portal.

La historia de Ambrosio se volvió viral cuando la doctora Jem Paredes publicó el testimonio del anciano en su cuenta personal de Facebook. Según la profesional de la salud, el hombre asistió a su consultorio para realizar una tarea sobre cómo prevenir la tuberculosis.

"Si hubiera estudiado estaría no sé en dónde. Gracias a Dios que me ha dado inteligencia y me he desempeñado en muchos cargos importantes, solo dominando las cuatro operaciones. Pero la pobreza y el deber familiar a veces no le permite a uno estudiar", dice Don Ambrosio con la voz quebrada y nostálgica mientras se limpia las lágrimas.

"Yo soy muy sensible, doctora. Quiero ser como un espejo para muchos jóvenes, ya que conmigo estudian señoritas de 14 o 15 años que no saben leer, y en esta época no puede pasar eso", se cuestiona el octogenario.

"Usted es un ejemplo para todos nosotros de que nada es un impedimento. Este señor transmite esperanzas y, definitivamente, es un ejemplo para todos. No hay límites para seguir aprendiendo", finaliza la doctora Paredes su transmisión.