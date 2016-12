Agencias

LA VALETA, Malta.- Dos hombres armados secuestraron un avión libio con 118 personas a bordo y lo llevaron a Malta el viernes, donde amenazaron con usar granadas para hacerlo estallar, informaron autoridades y la prensa local. Horas después, en medio de tensas negociaciones, fueron liberados todos los pasajeros.

La liberación de los 111 pasajeros y siete tripulantes fue confirmada por Joseph Muscat, primer ministro de Malta, situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia.

En su cuenta de Twitter, el ministro informó, inicialmente, que un primer grupo de pasajeros, compuesto por mujeres y niños, había sido liberado.

Los pasajeros fueron saliendo a cuentagotas y poco después el ministro Muscat confirmó la liberación de todos.

El mandatario escribió:"Los miembros de la tripulación restantes salieron del avión con los secuestradores".

Además, confirmó la detención de los dos hombres que tomaron el avión.

