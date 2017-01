Agencias

LA PAZ, Bolivia.- Una mujer murió después de que una turba de vecinos la atara a un palo con hormigas venenosas al confundirla con una ladrona en una localidad rural de Bolivia, informó el miércoles la policía.

La mujer de 40 años, cuya identidad no trascendió, fue atada junto a sus hijos por más de una hora en el denominado "palo santo" en la localidad de Caranavi, a unos 80 kilómetros al norte de La Paz, informó a The Associated Press el comandante de la policía local, coronel Günter Agudo. Los tres habían sido confundidos con los ladrones de un vehículo.

Agudo explicó que además de ser atados los tres fueron golpeados por los vecinos y estaban a punto de ser linchados cuando llegó la policía y los liberó.

La mujer murió en un hospital cercano adonde había sido llevada por la policía y sus hijos aún están en observación.