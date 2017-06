Agencia

EL BRONX, Nueva York. - Un tiroteo dejó varias personas heridas este viernes en el Bronx-Lebanon Hospital, dijeron los servicios de emergencia y la policía de Nueva York.

Se desconoce si el presunto atacante fue detenido por las autoridades, informa Univisión.

También te puede interesar: Avioneta se estrella en una autopista cerca del sur de California

La policía de Nueva York acordonó el área y, a través de su cuenta de twitter, solicitó a todos los ciudadanos que eviten acercarse a la zona.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow.