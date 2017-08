'Huracán Harvey' alcanza la categoría 4 en Texas

Agencia

Texas.- La tarde de hoy se registró que el ‘Huracán Harvey’ evolucionó a categoría 4, donde se prevé que en la madrugada toque tierra en Texas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pedido este viernes al presidente Donald Trump que declare el estado de catástrofe natural por el huracán Harvey.

Storm turned Hurricane is getting much bigger and more powerful than projected. Federal Government is on site and ready to respond. Be safe!