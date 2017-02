Agencias

BEIJING, China.- Un incendio en una clínica de masajes de la oriental provincia china de Zhenjiang provocó hoy la muerte de al menos 18 personas y lesiones a otras dos que trataban de huir de las llamas, informaron fuentes oficiales.

El incendio se registró cerca de las 17:30 horas locales (09:30 GMT) en una sala de masajes de pies de Zuxintang, en el condado de Tiantai, en la oriental provincia de Zhejiang, por razones aún desconocidas, según publicó Notimex.

El Departamento de Información en el condado de Tiantai confirmó que ocho personas fueron encontradas muertas en el interior de la planta alta de la sala de masajes, mientras que otras 10 murieron en el hospital, cuando recibían atención médica.

Otras dos personas resultaron heridas con quemaduras en varias partes del cuerpo por el fuego, que fue extinguido por los bomberos poco después de las 19:05 horas locales (11:05 GMT), según un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Imágenes del siniestro publicadas a través de las redes sociales en Internet muestran varias personas saltando por las ventanas del segundo piso del inmueble, tratando de escapar de la llamas, en medio de una gran humareda y mientras los bomberos buscaba extinguir el fuego.

La agencia oficial de noticias china destacó en su reporte que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer la causa de lo ocurrido y castigar a los posibles responsables del siniestro.

Advertencia: Las imágenes pueden herir la sensibilidad de los lectores. Se recomienda discreción.

#BREAKING At least 18 dead, 2 injured after fire broke out Sunday in foot spa in China's Zhejiang Province pic.twitter.com/d1OQi06TMj

#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb