Heridos y muertos deja el descarrilamiento de un tren en India

Agencia

India.- Al menos 20 pasajeros han muerto y 34 están heridos tras el descarrilamiento de seis vagones de un tren producido cerca de la ciudad de Khatauli, en el norte de India, reportan medios locales.

La información sobre las muertes es preliminar y puede aumentar mientras prosigue la operación para rescatar a los viajeros atrapados en los vagones.

De acuerdo con Rt, el Kalinga Utkal Express es un tren de la clase correo o expreso que conecta dos centros de peregrinación de la India: Haridwar y Puri.

#WATCH: Visuals from the train derailment site in Muzaffarnagar's Khatauli; 6 coaches have derailed. More details awaited #UttarPradesh pic.twitter.com/AiNdfKV7oS