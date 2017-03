Denuncian secuestros exprés en Cancún; se registran dos frente a bancos

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Esperan a que salga el cuentahabiente del banco, lo interceptan a unos metros de que aborde su vehículo, con el pretexto de que lo conocen y bajo engaños lo llevan a otro vehículo, donde lo suben a la fuerza para golpearlo y presionarlo hasta que diga las claves para vaciar sus tarjetas bancarias, este es el modo de operar de una banda que por primera vez está incursionando en los secuestros exprés en este destino turístico, y que en una semana cometió dos en una misma plaza.



La Procuraduría General de Justicia del Estado(PGJE), por primera vez ingresó a sus datos estadísticos el secuestro con este modo de operar, al tomar conocimiento de dos casos que se registraron la semana pasada afuera de sucursales bancarias.



Se trata de dos personas, víctimas en el mismo día, mismo lugar, pero diferente hora. Para salvaguardar la integridad física de los agraviados se les llamara Patricia y Alberto.



Las autoridades judiciales dieron a conocer que una de las víctimas es familiar de un importante artista y conductor del mundo del espectáculo.



La PGJE guarda total sigilo en las investigaciones sobre los hechos, pero de acuerdo con datos recabados, los casos se registraron la semana pasada en la plaza Ángel, que se localiza en el cruce de las avenidas La Luna y Kohunlich.



La mujer salió de la sucursal bancaria Banorte que se localiza en dicha plaza, donde fue a realizar un retiro en efectivo. Cuando salió y recorrió varios metros en el estacionamiento, antes de abordar su unidad se le acercó una mujer y con una expresión de sorpresa la aborda y le pregunta que si no se acuerda de su "baby shower".



Con incredulidad le contestó que no, pero la mujer la continúa envolviendo y le pide que se acerque a su camioneta (de lujo) para que vea a su hijo.



La víctima se acercó a la unidad y vio un portabebés con un niño y un sujeto en el asiento de atrás, en ese momento la mujer empujó a la joven y la metió a la camioneta con vidrios polarizados.



Dentro de la unidad la golpearon para sacarle las claves de sus tarjetas de crédito y débito, la mantuvieron privada de su libertad hasta que lograron sacar el dinero, aunque las autoridades no revelaron el monto. Después de un par de horas la dejaron en libertad.



La agraviada acudió a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) para levantar una denuncia por los hechos.



Ese mismo día, pero horas antes de que cometieran el secuestro express a la mujer, a un sujeto le hicieron lo mismo.



En este caso el agraviado salía de la sucursal bancaria Bancomer, donde los delincuentes actuaron de la misma forma.



De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto tienen siete secuestros o privaciones de la libertad, registradas solamente en Benito Juárez, aunque la PGJE tiene reportadas nueve hasta ayer.



(Edición: Redacción)