Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Los migrantes mexicanos indocumentados hacen planes y se organizan para el peor de los escenarios, que es la deportación de sus familiares, como cuando va a ocurrir un desastre natural.

En estos días se les observa muy ocupados gestionando documentos, transfiriendo ahorros, vendiendo propiedades e instruyendo a sus hijos sobre lo que deben hacer.

"La sociedad civil se está organizando de forma inédita. Se están articulando redes de apoyo en caso de contingencia, una que tiene rostro: deportación", afirmó el analista Eduardo Caccia, que está en contacto con académicos y organizaciones civiles que ayudan a los indocumentados a preparar su salida.

Citando a Norma Iglesias, profesora del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad Estatal de San Diego, afirmó que "la angustia que viven algunos es enorme, que hay ataques de pánico, pero que no todo ha sido negativo".

"Del miedo se está pasando a otro nivel, trabajar para prevenir en caso de lo peor", señaló Caccia, quien indica que "la gente está haciendo planes de acción como en casos de desastres naturales".

"Toda la lógica de vida de alguien, todo lo que le ha funcionado años e inclusive por generaciones, se puede cortar repentinamente", expuso el comentarista.

De acuerdo con ansalatina.com, las mujeres encargan a sus vecinas a sus hijos, por si son deportadas y les recomiendan a acudir con el empleador o el compañero de trabajo de sus maridos que prometió ayudarlos para avisar que fueron expulsados o por cualquier contingencia.

A sus hijos les dan copias de sus documentos más importantes, listas de teléfonos de sus familias en México, números de sus cuentas bancarias e instrucciones sobre qué hacer si saben que su padre o madre fueron detenidos para recurrir al consulado o buscar un abogado.

Trump advirtió poco antes de asumir su puesto el 20 de enero que deportaría a por lo menos tres millones de migrantes

"Por si me atrapan, por si te atrapan, por si ya no nos volvemos a ver, por si tengo que vivir en México ese país que es mi país pero ya no entiendo, porque si me sacan de aquí no me llevaré nada", señaló Caccia, ensayando un monólogo que recoge las inquietudes escuchadas de boca de los propios migrantes.

Hace unos días comenzó una ola de redadas en al menos seis estados, especialmente en California, arrestando a 680 personas, pero la agencia de Migración y Aduanas (ICE) rechazó que se trate de una ofensiva especial ordenada por el gobierno de Trump, y aclaró que sólo son operativos rutinarios.

Sin embargo, detenciones de personas sin órdenes de allanamiento y solo por su "perfil racial" están causando una grave inquietud en las comunidades mexicanas y centroamericanas.

El portal mexicano Sin Embargo señaló que "migrantes mexicanos se preparan ante las primeras oleadas de detenciones masivas en Estados Unidos".

Están "transfiriendo sus ahorros a cuentas bancarias en México, tramitando la nacionalidad mexicana para sus hijos con el fin de evitar una posible separación familiar en caso de deportación, e incluso vendiendo sus propiedades", indicó.

Pero también se dan tiempo para apoyar a organizaciones civiles en sus protestas como "un día sin latinos, ni refugiados", realizado la semana pasada y foros para informar a sus compatriotas de sus derechos en caso de una detención.

Trump advirtió poco antes de asumir su puesto el 20 de enero que deportaría a por lo menos tres millones de migrantes que tuvieran problemas con la ley -lo que incluye cualquier tipo de infracción- "en forma inmediata". "La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de drogas y otros están siendo deportados", escribió Trump a través de Twitter después de las redadas.

"Llevo 18 años como migrante en Estados Unidos. Y en todo ese tiempo, los mexicanos nunca habíamos enfrentado tanto pánico a la deportación como con Donald Trump", afirmó a Sin Embargo Luz Pérez, mexicano que vive en Irving, Texas.

"Sabemos que estas redadas son solo el comienzo. Por eso, los migrantes debemos tener ya listo un plan para, en caso de deportación, no regresemos a México con las manos vacías después de tantos años de trabajo en Estados Unidos", dijo a su vez Javier Reyes.

Reyes está transfiriendo parte del dinero ahorrado durante 18 años de trabajo en Texas a una cuenta en México y empezó a vender sus propiedades, mientras prepara a sus hijos "psicológicamente para la deportación".