Miami ¡Bajo el agua!

Agencias

MIAMI, Florida.- Zonas lujosas de Miami Beach, están en amenaza por inundaciones, desde este martes, debido al aumento en el nivel del mar que hay en el mundo gracias a la tormenta Emily.

De acuerdo con información de LópezDóriga.com, este miércoles se continuó con las labores de limpieza que habían iniciado la noche del martes, pues la fuerte lluvia no ha parado y como consecuencia, calles, estacionamientos, lujosos edificios y gente varada, es lo que presenta la ciudad.

Residentes, han expresado distintas opiniones acerca de la situación. “Nunca había visto esto antes, era brutal, realmente brutal y en realidad aterrador”, señaló Valerie Navarrete, una residente de la zona que ha vivido en la playa durante años, y que ha enfrentado graves inundaciones, pero, de acuerdo con ella, nada tan difícil como esta semana. Indicó una persona ante lo que está pasando.

En el vestíbulo de su edificio de la exclusiva zona Lincoln Road, el agua alcanzó cerca de 1.20 metros.

Rosemarie Tarricone, otra mujer que vive en el edificio relató que tomó el ascensor de la cuarta a la primera planta, quedó atrapada cuando el agua entró en este y los bomberos la rescataron.

Edificios se han visto afectados, pues el agua ha entrado dejándolos prácticamente con los pies dentro del agua. (Foto: Valerie Navarrete).

“Podría haber muerto si no tuviera teléfono, porque nadie me escuchó”, dijo.

La tormenta Emily, no tocó directamente la ciudad, pasó cerca pero de lo contrario, no se sabe qué hubiera pasado, pues si ahora con dos días de lluvia están así, los habitantes no quieren ni pensar en lo que Miami se hubiera convertido.

La ciudad ha invertido 500 millones de dólares en un proyecto para instalar hasta 80 bombas para evitar las inundaciones en toda la ciudad, pero ingenieros independientes estiman que estas probablemente no salven a la ciudad.