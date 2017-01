Agencias

JERUSALÉN, Israel.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue interrogado la noche del miércoles en sus oficinas durante más de tres horas por investigadores de la policía, en el inicio de una investigación criminal que podría tener secuelas políticas.

Netanyahu ha negado reiteradamente haber cometido delito alguno, pero la llegada del escuadrón nacional contra fraudes indica que los cuestionamientos sobre su proceder son considerados suficientemente graves para que ameriten una investigación.

La policía dijo que Netanyahu fue interrogado "bajo advertencia", un término que significa que es un sospechoso.

Luba Samri, vocera de la policía, dijo que Netanyahu fue interrogado "por sospechas de que recibió beneficios". La portavoz agregó que en esta etapa no se proporcionarían más detalles, informa The Associated Press.

El equipo de la policía no habló con reporteros, pero medios de prensa israelíes dijeron que éste está investigando sospechas de que Netanyahu aceptó de manera ilegal regalos costosos de dos empresarios.

Que no se apresuren

Netanyahu ha refutado lo que califica como reportes "infundados" de que recibió regalos de manera inapropiada, un punto que reiteró el lunes temprano en una reunión de su facción del partido Likud.

"Hemos estado prestando atención a reportes en los medios, hemos estado escuchando el estado y la atmósfera festiva en los estudios de televisión y los corredores de la oposición, y me gustaría decirles que dejen de celebrar, que no se apresuren", dijo. "No habrá nada porque no hay nada".

El Canal 2 de televisión de Israel ha dicho que Netanyahu aceptó "cortesías" de empresarios en Israel y en el extranjero, y que es el sospechoso central en una segunda investigación que también involucra a miembros de su familia.

El periódico Haaretz dijo que el multimillonario Ronald Lauder, un viejo amigo de Netanyahu, estaba involucrado en el asunto.

El Canal 10 de TV reportó que el hijo mayor de Netanyahu, Yair, aceptó viajes gratuitos y otros regalos del multimillonario australiano James Packer.