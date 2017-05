Agencia

Londres.-El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) se adjudicó la responsabilidad de un atentado terrorista, por el que murieron 22 personas y dejó a decenas heridos en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande el lunes por la noche, informó Huffingtonpost.

La agencia de noticias Amaq publicó un mensaje de ISIS en el que aseguró que el ataque fue obra de "un soldado del califato". El grupo terrorista agregó que su "soldado" colocó varias bombas y no mencionó que haya muerto en el ataque.

Los primeros reportes de las autoridades informaron de un único atacante varón la noche del lunes. Este sospechoso murió en la explosión. Llevaba un artefacto explosivo improvisado que detonó.

También te puede interesar: Atribuyen a terroristas la explosión en la Arena Manchester

Este martes la policía británica reportó el arresto de un hombre de 23 años en relación con el atentado.

"Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza"

Hasta ahora se desconoce la identidad y nacionalidad del detenido, así como la relación con el suicida. La policía informó que el arresto ocurrió en el sur de Manchester, según un breve comunicado de este martes.

Las autoridades tratan el asunto como un atentado terrorista, como lo confirmó la primera ministra británica Theresa May, afuera de Downing Street.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 de mayo de 2017

"Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza", dijo May enfrente de Downing Street.

Las fuerzas de seguridad "creen que el atentado fue cometido por un solo hombre, pero necesitan saber si actuaba solo o era parte de un grupo", añadió la primera ministra.

El atentado ocurrió poco después de las 21:35 GMT al término del concierto de Ariana Grande, fuera del recinto del Manchester Arena, cuando la gente estaba abandonando el lugar.

El ataque de Manchester es el más grave desde julio de 2005 cuando una serie de atentados suicida dejó 52 muertos, entre ellos cuatro kamikazes, y 700 heridos en el metro y un autobús de Londres. Este ataque fue reivindicado por un grupo que decía pertenecer a Al Qaeda.

A través de la Agencia Amaq, el canal habitual de ISIS, el grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado de Manchester pic.twitter.com/NeM5UUJWWF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 23 de mayo de 2017

Identifican a la primera víctima

Una niña de ocho años y una estudiante universitaria de 18 que habían acudido al concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande son las dos primeras víctimas mortales identificadas del atentado terrorista que tuvo lugar anoche en el Manchester Arena. La primera de ellas se llamaba Georgina Callander, tenía 18 años y era, según la descripción de sus amigos, una “superfan” de la cantante, a quien incluso llegó a conocer en persona; en 2015 la fallecida compartió en Instagram una fotografía en la que aparecía con su ídolo. La segunda víctima identificada es Saffie Rose Roussos, una pequeña de tan solo ocho años que estaba en el recinto con su madre y su hermana mayor. Ambas víctimas han muerto en el hospital.

Personas desaparecidas

Además de los muertos y heridos, aún hay más de 14 personas desaparecidas. Sus familias llevan inmersas desde anoche en una búsqueda frenética por hospitales y comisarías de policía, y han lanzado un llamamiento desesperado en las redes sociales. En conversación con la emisora BBC Radio 4, Charlotte Campbell, madre de Olivia, una joven de 15 años, señalaba que no había vuelto a tener noticias de su hija desde que habló con ella por teléfono durante el concierto: “Acababa de ver a los teloneros, me dijo que se lo estaba pasando fenomenal, y me dio las gracias por haberle dejado ir”.

Exestrella juvenil de la serie de televisión Victorius reconvertida en diva pop —en la estela de Miley Cyrus o Selena Gómez— Ariana Grande, nacida en Florida hace 23 años, también mueve masas en las redes sociales; sólo en Instagram tiene más de 106 millones de seguidores. El concierto de Manchester formaba parte de la gira europea de promoción de su último disco, Dangerous woman, con la que ya había recalado en Birmingham y Dublín (Irlanda). El jueves y el viernes tenía previsto actuar en Londres. La cantante, que había abandonado el escenario poco antes de que se produjera la explosión, ha declarado en Twitter estar “rota” por lo sucedido: "Desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras”. Su sello discográfico, Universal, también ha expresado su repulsa en un comunicado.