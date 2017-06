Embarazada atropella a un ladrón con su camioneta

Agencia

Una mujer con cinco meses de embarazo decidió arrollar a un ladrón, el cual intentó darse a la fuga tras haber irrumpido en su camioneta para robarle la cartera así como varios objetos de valor, informó López Dóriga Digital.

De acuerdo con lo revelado por la mujer, Christine Braswell, dijo haber visto al ladrón, identificado como Robert Paines, rebuscando al interior de su camioneta buscando objetos valiosos para robar. Tras verse descubierto, el hombre comenzó a correr, dando inicio a una persecución a pie.

Sin embargo, al reconocer que no lo iba a alcanzar estando embarazada, decidió regresar a su camioneta y atropellarlo para evitar que escapara.

En una entrevista para ABC News 13, Braswell comentó: “Teniendo cinco meses de embarazo, lo perseguí por poco tiempo y regresé, salté al auto, encendí el motor, crucé la banqueta y lo arrollé. No lo iba a dejarlo salirse con la suya. No es correcto, no es justo”.

El hombre fue trasladado a un hospital para recuperarse, sin embargo no sufrió heridas de consideración.

Robert Paines fue acusado por robo, entrar en propiedad privada y daños menores, mientras que Braswell enfrenta cargos menores por agresión menor con un arma mortal.