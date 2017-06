Le niegan entrar al trabajo con bermuda y se pone un vestido

Agencia

Reino Unido.- El pasado lunes el británico Joey Barge acudió a la oficina en pantalones cortos. Sin embargo, para su sorpresa, no se le permitió entrar al edificio y lo mandaron de vuelta a casa porque, según las normas de la empresa, sus bermudas de color azul oscuro eran "inapropiadas", relató el propio Joey a 'Mail Online'.

"Si las mujeres pueden llevar falda y vestidos al trabajo, ¿puedo yo ponerme estos pantalones cortos? La respuesta es no: acaban de mandarme a casa desde la oficina", escribió el británico en un Twitter junto a una foto de las bermudas.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP