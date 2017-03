Agencias

SEÚL, Corea del Sur.- El líder norcoreano Kim Jong-un probablemente mandó asesinar a su hermanastro en un intento de consolidar su estatus como auténtico heredero por linaje, ya que su nacimiento sigue siendo un punto débil en su legitimidad, afirmó un exdiplomático norcoreano que desertó a Corea del Sur.

El reciente asesinato con un potente agente nervioso de Kim Jong-nam, primogénito del exlíder norcoreano Kim Jong-il, ha conmocionado al mundo y ha causado especulaciones sobre la posible orden de asesinato emitida por el actual líder norcoreano para consolidar su llamado "reino del terror".

Thae Yong-ho, ex alto cargo diplomático de Corea del Norte, dijo que Kim Jong-un parece no tener "afinidad" con su hermanastro debido al trasfondo de su nacimiento, por lo que no tuvo reparos para ordenar el asesinato.

El líder norcoreano pasó su adolescencia en Suiza con su hermano mayor y hermana menor de la misma madre, ya que se cree que su padre deseaba ocultar la existencia de sus hijos con Ko Yong-hui, coreana residente en Japón.

"Kim Jong-un es como alguien caído súbitamente del cielo. No tenía lazos ni construyó relaciones con sus otros familiares", dijo Thae a la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Reino del terror

En una sociedad patriarcal como Corea del Norte, el primogénito es habitualmente considerado como sucesor, pero el exlíder Kim Jong-il entregó el poder a Kim Jong-un, su tercer hijo, quien asumió el liderazgo a finales de 2011 tras la súbita muerte de su padre.

Esto es visto como un punto débil en la legitimidad de su liderazgo, al igual que el pasado de su madre, ya fallecida, debido a que los coreanos residentes en Japón son considerados "clase baja" en Corea del Norte.

Thae explicó que "para Kim Jong-un sería importante eliminar a Kim Jong-nam, ya que Corea del Norte busca impulsar el culto a la personalidad (de las tres generaciones de la familia del fundador del país Kim Il-sung) llamado el linaje del Monte Paektu".

Se cree que el líder norcoreano está reforzando su "reino del terror" al ejecutar a más de 100 funcionarios. La agencia de espionaje de Corea del Sur afirmó que Kim Jong-un emitió una "orden permanente" para asesinar a su hermano al asumir el poder en 2011.

Kim Jong-nam fue asesinado el pasado 13 de febrero con una potente sustancia tóxica en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en una acción que según Corea del Sur fue realizada por agentes norcoreanos.

Kim nació de la relación extramarital de su padre con Song Hye-rim, actriz surcoreana que se divorció de su marido para vivir con Kim Jong-il y falleció en Moscú en 2002.

El hermanastro, quien se mostró crítico con la sucesión de poder en su país, vivía en diferentes países desde hace tiempo, aparentemente tras perder el favor de su padre por haber tratado de entrar en Japón con un pasaporte falso en 2001.

Thae recalcó que "Corea del Norte no vacila al eliminar cualquier amenaza al liderazgo unipersonal".

Confabulación

La policía de Malasia que investiga la muerte de Kim Jong-nam dijo que ocho norcoreanos, incluido un diplomático, son sospechosos de estar implicados en el asesinato junto a las dos mujeres asiáticas.

Corea del Norte ha rechazado categóricamente la acusación, afirmando que Malasia se confabuló con Corea del Sur en la investigación.

La agencia de espionaje surcoreana dijo el mes pasado a los legisladores que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la agencia de espionaje de Pyongyang están detrás del asesinato de Kim Jong-nam.

Thae afirmó que se supone que el asesinato fue organizado por el Ministerio de Seguridad de Estado, el organismo norcoreano de inteligencia.

"Los ataques terroristas contra extranjero o surcoreanos en terceros países son normalmente cometidos por la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte, pero el Ministerio de Seguridad de Estado maneja los incidentes con ciudadanos norcoreanos cuando suceden en países extranjeros", explicó.

Pyongyang acorralada

Acerca de las provocaciones norcoreanas, Thae dijo que Pyongyang podría llevar a cabo una prueba nuclear o disparar un misil balístico intercontinental el próximo mes alrededor del 15 de abril, día en que celebrará el 105 aniversario del nacimiento del fundador de Corea del Norte Kim Il-sung.

Thae dijo que Corea del Norte se siente acorralada por el asesinato de Kim Jong-nam usando un arma química prohibida y por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, por lo que Pyongyang podría realizar provocaciones a gran escala alrededor de la celebración del aniversario.

También dijo que se cree que Corea del Norte está detrás del hundimiento de un barco militar surcoreano en 2010. "Creo que Corea del Norte está detrás del hundimiento del Cheonan", afirmó.

El 26 de marzo de 2010, la corbeta Cheonan, de mil 200 toneladas, se hundió cerca de la frontera marítima occidental entre las dos Coreas, causando la muerte de 46 marineros.

Una investigación liderada por Seúl, con expertos de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Suecia, concluyó que la corbeta fue hundida por un torpedo norcoreano, pero Corea del Norte negó su implicación.

Thae dijo que antes del incidente en el Norte existía la percepción de que las fuerzas navales y aéreas de Corea del Sur eran muy superiores a las de Corea del Norte, añadiendo que después del hundimiento Pyongyang aumentó su confianza en sus fuerzas navales.