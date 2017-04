Le prohíben al 'preso más guapo del mundo' modelar en Londres

Agencia

Londres.- Su ficha policial se hizo viral, y Jeremy Meeks firmó un contrato con una agencia de modelos antes de salir de prisión en marzo de 2016. El conocido como el preso más guapo del mundo ha empezado ya su carrera en la industria de la moda, como demostró al desfilar para Philip Plein en la pasada Semana de la Moda de Nueva York. Un trabajo que le obliga a viajar por el mundo. Precisamente por cuestiones laborales, el estadounidense, de 33 años, viajó hasta Reino Unido. Un viaje en balde, pues las autoridades aeroportuarias le prohibieron la entrada al país.

“Estoy harto. Londres no me quiere después de haber cumplido mi condena. Es una locura. No tiene sentido”, dice el propio Meeks en un vídeo que ha obtenido el Daily Mail. En las imágenes, el modelo muestra cómo está siendo escoltado por varios miembros del personal de seguridad del aeropuerto. Sin que haya explicación oficial, las autoridades pueden no dejar entrar al país, entre otros motivos, a un condenado a prisión hasta cuatro años después de la sentencia.

De acuerdo con el portal de noticias El País, tras pasar varias horas en el área de inmigración de Heathrow, Meeks fue deportado por no tener la documentación correcta. Según Jim Gordon, mánager del modelo, este tenía todos los papeles en regla y llevaba también una carta oficial de su agente de libertad condicional. “No fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar”, explicaba su agente, quien le acompañaba durante el viaje en el que tenía que realizar varias producciones de moda para revistas y donde también tenía previsto asistir a la fiesta de la revista Man About Town, de la que es portada —la primera vez que se coloca en la primera página de una publicación—.

“Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión”, ha relatado Gordon. De hecho, varias cámaras captaron a Jeremy Meeks abatido mientras esperaba sentado poco antes de viajar de vuelta a Estados Unidos. Según el Daily Mail, el lunes por la noche aterrizaba en Nueva York. El tabloide británico asegura que la mujer de Meeks y su agente están retenidos en un hotel de la capital británica. Según Gordon, Meeks fue interrogado durante horas en una pequeña sala del aeropuerto de la capital británica, se le cacheó y revisó su equipaje y se le tomaron las huellas dactilares.

Jeremy Meeks se hizo famoso en junio de 2014 después de que la foto de su ficha policial que publicó la comisaría de Stockton (California) se hiciera viral. Estando todavía en la cárcel, firmó un contrato con una agencia de modelos. Y tras finalizar su condena de dos años por atraco a mano armada, al conseguir la libertad condicional ya tenía varias ofertas sobre la mesa. Hoy, además, triunfa con sus fotos en su perfil de Instagram, donde enseña a sus más de 900 mil seguidores la mansión en la que vive o el lujoso coche que conduce.