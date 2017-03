Va tranquilo Chente al 'matadero'

Juan Carlos García/Agencia Reforma

MÉXICO, DF.- Mientras Vicente Fernández confía en que los estudios que prevén practicarle hoy determinarán que la bolita que tiene en el hígado no es perjudicial para su salud, sus hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, son los que están verdaderamente mortificados.

Dos personas allegadas a la familia Fernández, quienes solicitaron no ser identificados, aseguraron que "El Charro de Huentitán", de 72 años, se encuentra en un hospital de Houston, Texas, y que lo más seguro es que hoy por la mañana sea sometido a una biopsia y que si el equipo médico confirma que no es maligna, se la extraerán.

La oficina de representaciones del cantante envió ayer un comunicado en el que anunció que quedan canceladas las presentaciones que tenía programadas para el resto del año y que forman parte de su gira del adiós.

"Está muy tranquilo, confiando en Dios. Ya dijo 'si me toca, pues me toca, y si no, me regreso a cantar'. Ha estado en el hospital descansando; ayer (miércoles) recibió algunas llamadas. Hoy (ayer) ya no le contestó a nadie, quiso estar tranquilo. Eso sí, anda como animalito encerrado: se quiere parar, pero no lo dejan, y no le gusta la bata de hospital", contó una de las fuentes.

El informante aclaró que los especialistas son quienes pueden cambiar la fecha o la hora de la biopsia dependiendo de las condiciones de salud del cantante y de los exámenes previos que le practiquen.

Toda la semana, precisó otra fuente, el intérprete de "La Ley del Monte" ha estado acompañado de sus hijos, algunos sobrinos y, por supuesto, de su esposa, Cuquita.

"Ella es un roble, no llora y lo tranquiliza. Las mujeres de esa familia son muy fuertes, son las que están al pie del cañón. Cuando cuestionan a Don Vicente que si tuvo alguna enfermedad pasada o si padeció algo, siempre le pregunta a ella si se acuerda o qué tuvo", contó el allegado.

El 12 de octubre Vicente Fernández declaró, durante su temporada en el Palenque de las Fiestas de Octubre, que padecía un malestar en el hígado.

Pero 10 días después, en Chicago, y después de agradecer la develación de una placa honoraria con su nombre en la Calle 26, del vecindario La Villita, Vicente compartió que luego de someterse a unos exámenes de rutina (que se realiza cada tres meses) los médicos le descubrieron una bolita de dos centímetros en el hígado, por lo que se sometería a una biopsia.

(En el palenque) dejé claro que no me retiraba por salud, pero me hallaron una cosita en el hígado y mañana me hacen una biopsia en el hígado; les pido que recen para que todo salga bien", expresó Chente, "yo estoy bien porque no me duele nada".

rd/