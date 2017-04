Agencia

Nairobi.- Como muchos que usan la aplicación de citas Tinder, Sudán ama viajar y el aire libre. Lo curioso: es el último rinoceronte blanco del norte en el mundo y necesita procrear con urgencia.

No quiero ser muy directo, pero el destino de mi especie literalmente depende de mí", dice su perfil. "Me desempeño bien bajo presión. Me gusta comer pasto y tirarme en el lodo. Sin problemas. 1.80 de alto y 2 mil 200 kilos si eso importa", publica Excélsior en su portal web.

También te puede interesar: Rescatan 50 aves en peligro de extinción en Mexicali

Los conservacionistas esperan que el perfil de Sudán en Tinder los ayude a recaudar suficiente dinero para tratamientos de fertilidad, con un costo de 9 millones de dólares, ya que todos los intentos para que se apareara naturalmente fracasaron.

Los científicos usarán el esperma de Sudán para fertilizar un óvulo de una de las últimas dos rinocerontes blancas del norte: Satu, de 17 años, o Najin, de 27. El embrión será implantado en una rinoceronte blanca del sur, una especie mucho más común.

Intentamos de todo para que se aparearan naturalmente (...) Hubo un par de apareamientos, pero nunca resultaron en un embarazo", dijo Elodie Sampere, la gerenta de márketing de la organización Ol Pejeta en Kenia, donde los tres rinocerontes blancos son acompañados por guardias armados las 24 horas.

Cazadores furtivos venden los cuernos de rinocerontes blancos del norte por 50 mil dólares el kilo, lo que los hace más valiosos que el oro o la cocaína, y sus cuidadores temen que Sudán, quien a sus 43 años es anciano para un rinoceronte, pueda morir por causas naturales o a manos de los cazadores antes de poder juntar el dinero.

Deslizando el perfil de Sudán a la derecha, Tinder -disponible en 190 países y 40 idiomas- dirigirá a los usuarios a la página de donaciones de Ol Pejeta: http://www.olpejetaconservancy.org/

Apenas horas después de creado el perfil, la cantidad de accesos era tan alta que el sitio de Ol Pejeta colapsó.