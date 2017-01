Agencias

LOS ÁNGELES, California.- Donald Trump todavía no asumió y Mark Zuckerberg ya se perfila como el próximo magnate que podría aspirar a la Casa Blanca, tras anunciar su intención para 2017 de ponerse "on the road" (en camino) para "escuchar las voces" de los 50 estados norteamericanos.

En 2016 Zuckerberg se había puesto como objetivo aprender mandarín, correr al menos una milla al día y construir un mayordomo electrónico llamado Jarvis para controlar su casa.

El propósito de 2017 parece ocultar la ambición de apuntar mucho más alto: el padre de Facebook ya visitó 20 estados, con 30 todavía por explorar hasta el 31 de diciembre, informa Dinero en Imagen.

"Durante décadas la tecnología y la globalización nos hicieron más productivos y conectados. Esto creó muchas ventajas, pero para muchos también hizo la vida más difícil, contribuyendo al mayor sentimiento de división que haya visto en mi vida. Debemos hallar cómo cambiar las reglas del juego de modo que funcione para todos", dijo Zuckerberg.

Así explicó por qué "después de un último año tumultuoso", en el que Facebook -con su alcance global de mil 790 millones de inscriptos- fue acusado de haber puesto a circular noticias falsas e implementado censuras, se embarcó en el desafío de "hablar con la mayor cantidad de gente posible sobre cómo viven, trabajan y piensan en el futuro".

Lanzamiento a la política

La nueva aventura pondrá a Zuckerberg de viaje con su esposa Priscilla Chan: entre las escalas de rigor, las oficinas de la red social dispersas por el país, pero también pequeñas ciudades, universidades, laboratorios científicos, escuelas.

La iniciativa es la última de una serie que hace pensar en la intención de Zuckerberg de lanzarse a la política. Documentos de una acción legal obtenidos hace un mes por Bloomberg revelaron que el emprendedor discutió sobre esa posibilidad con otros miembros del directorio.

Otro indicio se produjo en Navidad. Zuckerberg desmintió ser ateo, uno de los mayores problemas para un candidato presidencial, según un reciente estudio del Pew Research Center.

"Feliz Navidad, Feliz Janucá de parte de Priscilla, Max, Beast y yo", auguró Zuckerberg en Facebook, refiriéndose a su esposa, su hija y su perro. Y a un seguidor que le preguntaba: "¿Pero no eres ateo?", el magnate de Silicon Valley que hace unos meses se reunió con el papa Francisco le respondió: "No.Crecí judío y pasé un período en el que puse en duda muchas cosas, pero ahora creo que la religión es muy importante".