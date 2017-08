'Mega' turbulencia en vuelo de American Airlines deja 10 heridos

Agencia

Miami.- Diez personas resultaron heridas como consecuencia de una fuerte turbulencia durante el vuelo 759 de la aerolínea American Airlines, que cubría la ruta de Atenas, Grecia, a Filadelfia.

Tres pasajeros y siete tripulantes fueron trasladados al hospital al aterrizar, según informó American Airlines en un comunicado.

El vuelo 759 de American Airlines de Atenas a Filadelfia aterrizó a las 3:10 p.m. Después de que la FAA dijo que la tripulación informó de la turbulencia mientras volaba sobre el Océano Atlántico Norte, informa Univisión.

"Estamos cuidando a nuestros pasajeros y miembros de nuestra tripulación en este momento y queremos agradecer a nuestros miembros del equipo por mantener a nuestros pasajeros seguros", dice el comunicado.

No hubo noticias sobre la gravedad de las lesiones sufridas, pero American Airlines informó que algunos pasajeros fueron trasladados al hospital "para evaluación".

Según la televisión local de Filadelfia WPVI, afiliada a la cadena ABC, un total de 287 pasajeros y 12 tripulantes se hallaban a bordo del Airbus A333 en el momento de las turbulencias.

Algunos pasajeros que viajaban en el vuelo 759 de la aerolínea describieron la desagradable experiencia al señalar que, tanto tembló el avión al perder altitud, que algunos ocupantes llegaron a tocar el techo de la aeronave.

"Nos habían dado las bebidas. Los asistentes de vuelo estaban en las últimas dos filas cuando dijeron 'abróchense los cinturones'. Y pidieron al pasaje que fuera sus asientos, pero no tuvieron ni tiempo", dijo Ian Smith, de Filadelfia, a la televisión local WPVI

