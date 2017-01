Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo Donald Trump defendió el plan de pedir al Congreso estadounidense que pague por la construcción del muro fronterizo, pero sugirió que el costo sería repagado “después” por México, aunque no ofreció detalles.

De acuerdo con Notimex, la cadena CNN reportó la noche del jueves que el equipo de transición de Trump indicó a lideres legislativos republicanos que pedirá al Congreso pagar el propuesto muro con México con fondos presupuestales estadounidenses.

“!Los medios deshonestos no reportan que cualquier dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (por cuestiones de rapidez) será repagado después por México!”, escribió Trump la mañana del viernes en su cuenta de Twitter.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!