WASHINGTON, D.C.- Por la mañana el ahora presidente Donald Trump acudió a la Casa Blanca acompañado de su esposa y ya primera dama Melania Trump, para una última plática con el matrimonio Obama, para compartir un té y un recorrido por la residencia.

Es común que el matrimonio presidencial entrante dé un regalo a la pareja que sale de la Casa Blanca, aunque Melania sorprendió a todos cuando entregó una carta a Michelle a las afueras de la residencia y no en privado, publica Excélsior.

A su llegada, Melania Trump bajó de una camioneta con una caja con el característico color azul de la prestigiosa joyería Tiffany & Co., con una nota en el exterior.

Melania entregó la caja a Michelle, quien la recibió con sorpresa, sin embargo, las especulaciones de su contenido comenzaron a rondar en redes sociales y se preguntaban qué había realmente en el interior.

‘En el interior de la caja de Tiffany, Melania le puso una nota a Michelle que dice ‘llévame contigo’, bromeo una usuaria de Twitter.

Sería increíble que la caja azul de Melania a Michelle tuviera las fotos del ‘golden shower’ o la declaración de impuestos de Trump’, escribió otro usuario.

Una fotografía tomada en el momento en que Michelle Obama toma el regalo se volvió viral, ya que no muestra mucha impresión o felicidad por el regalo.

‘Michelle Obama no está impresionada por la habilidad de dar regalos de Melania Trump’.

Michelle Obama is not impressed by Melania Trump's gift giving ability. pic.twitter.com/QxJzQGnQDa