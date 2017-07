‘Un regalo a los bastardos estadounidenses’, misil de Norcorea

Agencia

SEÚL, Corea del Sur.- El misil balístico intercontinental probado el 4 de julio por Corea del Norte fue un "regalo" a los "bastardos estadounidenses" por el Día de la Independencia, dijo el líder norcoreano Kim Jong-Un citado por la agencia KCNA.

Tras supervisar el lanzamiento personalmente, agregó la agencia oficial, Kim "dijo que los bastardos estadunidenses no van a estar muy contentos con ese regalo enviado por el aniversario del 4 de Julio". Riéndose a carcajadas, agregó que "debería enviarles regalos de vez en cuando para ayudarlos a salir de su aburrimiento", publica el portal Milenio.com.

También te puede interesar: Corea del Norte lanza un misil balístico; Trump envía un tuit

La agencia oficial norcoreana indicó que el misil intercontinental desarrollado por Corea del Norte es capaz de transportar "una cabeza nuclear grande y pesada".

El cohete lanzado el martes en un momento decisivo para las ambiciones nucleares de Pyongyang era capaz de alcanzar Alaska, según expertos independientes. La agencia oficial KCNA citó al líder norcoreano Kim Jong-Un asegurando que la confrontación con Estados Unidos ha entrado en la "etapa final".

#BREAKING PHOTO: North Korea releases photos of claimed ICBM. Experts say it could hit Alaska - BNO News pic.twitter.com/2IlWCEk9O4