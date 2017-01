Agencias

LUCKNOW, India.- Un camión cargado de arena chocó el jueves contra un autobús escolar, con un saldo de más de 20 niños muertos en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, informó la policía. Una veintena de menores resultaron heridos.

De acuerdo con The Associated Press, el camión avanzó velozmente y chocó de frente con el autobús, precisó Javeed Ahmed, el jefe de la policía en el estado.

Los niños estaban estudiando en una escuela en el pueblo de Etah. La visibilidad era pobre debido a la niebla, dijo otro policía, Daljeet Chaudhry.

El policía Parasuram Singh dijo que el chofer del camión sufrió heridas graves en sus piernas, que fueron amputadas en un hospital.

El área queda a unos 270 kilómetros (170 millas) al sureste de Nueva Delhi.

Las autoridades del departamento de Educación habían cerrado todas las escuelas en el distrito debido a una fuerte ola de frío y Ahmed dijo que las autoridades averiguarían por qué el plantel abrió sus puertas.

El primer ministro Narendra Modi tuiteó sus condolencias: "Estoy angustiado por el trágico accidente en Etah, en UP. Comparto el dolor de las familias dolientes y les doy mi pésame por la muerte de los niños".

