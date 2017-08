Video: mujer enfrenta a 'vecino nazi'

Agencias

CAROLINA DEL NORTE, EE.UU.- Page Braswell subió a Facebook un video mostrando cómo un vecino suyo tenía una bandera con una esvástica en la puerta de su casa en Mount Holly, Carolina del Norte.

De acuerdo con la información de RT Noticas la mujer decidió acercarse y preguntarle por qué mostraba un símbolo nazi.

"Esto es América, no la Alemania nazi", dijo Braswell. "Fuera de aquí, esta es la América nazi", respondió el hombre, llamado Joe Love, que además la amenazó y le dijo que se retirara si no quería problemas.

La mujer le dijo que ella tenía en su casa la bandera arcoíris, lo cual pareció irritar más a su vecino. "Lo mejor que puedo decirte es que pongas el culo en tu auto y te largues de aquí", le dijo. "Conozco a tu familia", añadió en tono amenazante.

Al publicar el video incluyendo la dirección exacta de la casa, Braswell recibió todo tipo de comentarios tanto a favor como en contra de lo que había hecho.

Un usuario le dijo que ponía "su vida en peligro". Otro opinó que "bien o mal, no es ilegal ser un racista". Finalmente un tercero le dijo: "Me alegro de que te enfrentes a él, aunque te aconsejo no entrar en propiedad privada por razones obvias".

