¡No es broma! Mujer pide por Facebook cambiar horario de eclipse

Agencia

Ciudad de México.- Esta historia, no es por nada, se ha hecho viral en las horas recientes. Una mujer de Estados Unidos pidió al grupo de Facebook creado por el Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia, en Dallas, Texas, que cambie la hora del encuentro, organizado desde las 12:00 hasta 14:00 (hora local) para ver el eclipse solar que tendrá lugar, justamente en el cielo, este próximo 21 de agosto, informa Excelsior.

Sus argumentos, claro, son totalmente sostenibles.

También te puede interesar: ¡Sorprendente! Una pareja vive con un león de 250 kilos

"La mayoría de los niños regresan a la escuela ese día. ¿Es posible hacerlo el fin de semana?", preguntó en la página del evento la mujer, quien, al parecer carece de conocimientos sobre cómo funciona la naturaleza.

Sorry, guys. We have to reschedule the eclipse because it conflicts with this person's schedule. pic.twitter.com/ae72z3sUgQ