Agencias

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump firmará las primeras órdenes ejecutivas sobre inmigración, seguridad fronteriza y refugiados, de acuerdo con medios locales.

Estos medios, que citan a funcionarios bajo condición de anonimato, apuntan a que Trump podría suspender el programa de refugiados, prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos y también dar los primeros pasos para la construcción del muro con México.

De acuerdo con Excélsior, la CNN asegura que los países afectados por la prohibición a la entrada serían Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán.

Según los medios, Trump firmará las órdenes ejecutivas en una ceremonia en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo nuevo titular, el general retirado John Kelly, fue confirmado por el Senado el pasado viernes.

Trump, además, escribió en su cuenta de Twitter: "Gran día para la Seguridad Nacional mañana. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!