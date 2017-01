El curioso nacimiento de las gemelas ocurrió en el Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns de San Diego, California. (worldnow.com)

SAN DIEGO, California.- Aunque unas gemelas nacieron el fin de semana en San Diego con sólo unos minutos de diferencia, sus fechas de nacimiento serán de años distintos.

KFMB-TV reportó que las gemelas nacieron en el Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns, informa The Associated Press.

Una de las pequeñas nació a las 11:56 p.m. del 31 de diciembre de 2016, y la otra a las 00:00 del 1 de enero de 2017.

La familia no hizo comentarios.

El año pasado, unos gemelos llegaron un minuto antes y dos minutos después del Año Nuevo en el Centro Médico San Diego Kaiser Permanente Zion.