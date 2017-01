Agencias

CARACAS, Venezuela.- El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó considerar la liberación del líder opositor Leopoldo López, pese a que hace un año planteó esa posibilidad si Estados Unidos perdonaba al político puertorriqueño Óscar López Rivera.

Maduro afirmó en rueda de prensa que el caso de López Rivera es “incomparable” al de López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión por instigar las protestas de 2014 contra el gobierno, que dejaron 43 muertos, informa Notimex.

“Óscar López Rivera nunca mató a nadie, nunca quemó nada, ni destruyó nada. El único delito que cometió fue pedir la independencia de Puerto Rico”, afirmó.

Maduro elogió a López Rivera como un luchador por la independencia de Puerto Rico, que afirmó sigue “bajo el yugo colonialista” de Estados Unidos.

“(Es un caso) incomparable y por justicia merecía la libertad. El caso de este señor López está en manos de la justicia venezolana y la justicia avanza y propusimos la creación de una comisión de la verdad, esperando que se haga justicia”, dijo.

Que pidan perdón

Agregó que espera que López y los activistas de su partido Voluntad Popular pidan perdón a las víctimas de las protestas de 2014, que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos.

“Espero que pidan perdón y hagan un compromiso de no repetición y reparación (...) López todavía no ha hecho nada para que se repare a las víctimas y no se repita la violencia y siguen promoviendo la violencia en el país”, indicó el gobernante venezolano.

“López no ha tenido la altura de pedirle perdón al país, a las víctimas de la violencia. López fue perdonado dos veces por el comandante Hugo Chávez, porque apareció en todos los intentos de golpe”, indicó.

Agregó que López es “un agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y preparado para ser presidente por la vía del golpe” de Estado.

La Casa Blanca anunció el martes pasado que el presidente Barack Obama le había conmutado la pena al preso puertorriqueño, quien podrá salir en libertad en mayo próximo.

Valor de palabra

La oposición venezolana había pedido a Maduro que cumpliera su palabra, ya que el año pasado sugirió que la única forma que podría usar sus facultades presidenciales para liberar a López sería que López Rivera saliera de la cárcel.

El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, instó a Maduro a cumplir su palabra y liberar a López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión desde que se entregó voluntariamente a las autoridades en febrero de 2014.

“Maduro ahí tiene pues, fue indultado Óscar López Rivera. Queda de parte de usted demostrar cuánto vale su palabra, si es que vale algo”, señaló Torrealba.

El abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que esperaba la libertad de López por el principio internacional de reciprocidad, luego que Obama le conmutara la sentencia a López Rivera.

López Rivera, de 78 años, pasó 35 años de su vida en cárceles estadounidenses tras ser acusado y condenado por conspiración sediciosa contra el gobierno de Estados Unidos.