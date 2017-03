Agencias

LESBOS, Grecia.- Las "degradantes condiciones" de vida de los refugiados en las islas griegas, fruto del acuerdo firmado hace un año entre la Unión Europea y Turquía, han provocado un "aumento alarmante" de la "autolesiones, agresiones, ansiedad y depresión" entre los niños, según denuncia la ONG Save the Children, informa el portal web de RT.

El informe, titulado 'Una marea de autolesiones y depresión' detalla el impacto del citado acuerdo, que ha forzado a miles de familias y a más de 5.000 niños a vivir en centros "similares a los de detención", que están minando "la salud mental y el bienestar general de los niños".

Así, la ONG revela que las autolesiones aumentaron en niños de solo nueve años, mientras que menores de 12 han intentado suicidarse "porque han visto a otros hacer lo mismo". Además, han crecido también los casos de drogadicción y alcoholismo entre adolescentes que viven en los campos de refugiados, "y que intentan escapar así de su dolorosa realidad", explica el documento.

"He visto un gran cambio en el comportamiento de mi hijo", explica Babak, un refugiado que se vio atrapado junto con su hijo de 12 años en un incendio que hace un año destruyó parte del campo en el que vivían en la isla de Quíos. "Está muy asustado. Desde que el campo se incendió no duerme bien y tiene pesadillas. Yo tengo los mismos síntomas. A nadie le gusta vivir en estas condiciones. Me odio a mí mismo y a Europa", añade.

Además, algunas familias incluso tienen miedo de dejar a sus hijos salir a jugar lejos de su tienda, porque podrían sufrir abusos o daños. La ONG ha documentado testimonios de niños que viven aterrorizados en los campos, "donde hay poca seguridad y donde se encuentran cercados por alambre de espino".

La vulnerabilidad que sufren los menores en los campos de refugiados está siendo explotada por traficantes. La ONG denuncia que algunos menores no acompañados viven en "modo de supervivencia las 24 horas", llegando incluso a establecer turnos para dormir para mantenerse seguros. Y lo más preocupante, muchos menores no acompañados han desaparecido, ya sea porque han abandonado la Isla por sí mismo o a través de contrabandistas.

Por todo ello, los equipos de Save the Children en el terreno han constatado un alarmante deterioro en la salud mental de los niños. La ONG teme que una generación de jóvenes esté desarrollando trastornos a largo plazo, como depresión, ansiedad por separación, ansiedad excesiva y estrés postraumático, también asociados a enfermedades físicas como la diabetes o enfermedades cardíacas.