Agencias

OSLO, Noruega.- Noruega ha dado un decidido paso al frente desconectando su red analógica de radio FM, mientras otras naciones europeas empiezan a cuestionar las ventajas de apagar las redes de transmisión analógica, según publicó el sitio web de RT, que cita como fuente a la agencia Bloomberg.

La decisión pionera de Noruega de apostar por la transmisión digital de audio (DAB, según sus siglas en inglés), surgida del protocolo europeo de comunicaciones Eureka 147 podría ser la última esperanza para los entusiastas de la electrónica para reactivar los planes de radiocomunicaciones digitales, actualmente suspendidos en el resto del mundo.

"Noruega es un líder de pensamiento, un líder en tecnología, sin duda", comentó Ford Ennals, director general de Digital Radio UK, en una entrevista telefónica citada por la agencia. "En Reino Unido somos, definitivamente, más cautelosos. Queremos que seamos conducidos por los oyentes. No queremos forzar a todos a hacer esto", aclaró.

En 1995 la noruega NRK Klassic se convirtió en la primera estación DAB. Esta tecnología ofrece una mejor calidad de sonido que la radio analógica FM, es fácil de ajustar y es más asequible para las emisoras, ya que utiliza una banda de frecuencias más eficiente.

Sin embargo, en las décadas siguientes comenzó a proliferar en el mundo una tecnología diferente: la de radio por Internet y la de transmisión de música de empresas como Spotify Ltd. y Apple Inc., y Pandora Media Inc. en EU.

Mientras tanto, los noruegos no parecen convencidos del todo de las ventajas que traerá consigo esta decisión. Una encuesta reciente reveló que el 66 por ciento de la población se opone a este cambio promulgado por el Parlamento nacional en 2011.