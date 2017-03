Otorgan el premio de la 'personalidad ridícula del año' a Donald Trump

Agencia

México.- Irán otorgó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un simbólico premio dedicado a la "personalidad ridícula" del año y a los que se oponen a la República Islámica, anunciaron hoy sus promotores.

De acuerdo con El Clarín, el galardón "Wet Gunpowder" (Pólvora mojada) recayó en Trump en una edición en la que también estaban nominados el canciller saudita, Adel al Yubeir, y la antigua secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton.

Los organizadores, vinculados a la fuerza paramilitar de Voluntarios Islámicos (Basij) y a los Guardianes de la Revolución Islámica, eligieron a Trump por mostrar "la cara real de Estados Unidos".

"No quieren oír, no quieren hablar, no quieren ver, por lo que no regresarán al camino"

Desde que llegó a la presidencia, Trump tomó una serie de medidas contra Irán, como el veto migratorio y nuevas sanciones económicas, y advirtió al país de que "está jugando con fuego".

También te puede interesar: Estados Unidos se queda sin seguro

El premio también "reconoció" la capacidad del presidente estadounidense para promover crisis económicas y políticas, así como sus declaraciones sobre las escuchas telefónicas de su predecesor Barack Obama y sus críticas a la pobreza existente en Estados Unidos, agregó la nota.

El Wet Gunpowder Award se entregará a la Embajada suiza en Teherán, que representa los intereses estadounidenses en Irán desde que ambos países rompieran relaciones diplomáticas en 1980.

Este galardón se otorga, según sus promotores, a "la gente ridícula cuya naturaleza es evidente para todos".

La estatuilla representa un cerebro con gafas oscuras y auriculares sobre una placa con el siguiente versículo coránico: "No quieren oír, no quieren hablar, no quieren ver, por lo que no regresarán al camino".

Entre los premiados en ediciones anteriores destacan la anterior primera dama estadounidense Michelle Obama y la ex jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton.