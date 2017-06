¡Ojo! Estos nueve lugares odian a los turistas

Paco Nadal/Agencia

¿Se puede odiar a los turistas? Sí, por desgracia (aunque muchas de las ciudades que ahora los rechazan crecieron y se hicieron ricas gracias a ellos; ¿cuál sería el PIB de los mallorquines sin el turismo?).

El diario británico The Independent ha elaborado una lista de nueve destinos que odian o rechazan a los turistas, publica el portal web del periódico El País.

Venecia

Venecia es el paradigma de ciudad devorada por el turismo de masas y un ejemplo de lo que hay que evitar. Lleva años maltratando al visitante porque sabe que haga lo que haga al día siguiente tendrá otros cientos de miles esperando para entrar.

Islas de Tailandia

Es curioso que el país de la sonrisa y uno de los más amables con los extranjeros aparezca en esta lista. The Independent lo incluye porque en mayo de 2016 el gobierno tailandés decidió cerrar varias islas, entre ellas Koh Khai Nok, Koh Khai Nui y Koh Khai Nai, destinos habituales de mochileros en busca de fiesta, por el alto grado de deterioro ambiental que presentaban. Pero a mí eso no me parece un síntoma de que se odie a los turistas; todo lo contrario: es el camino a seguir para compaginar turismo y protección.

Barcelona

El diario británico destaca las palabras de Ada Colau al poco de tomar posesión como alcaldesa: "No queremos que la ciudad se convierta en una tienda de recuerdos baratos", poniendo a Venecia como ejemplo. La congelación de licencias para todos los nuevos hoteles y apartamentos de alquiler de vacaciones, las multas a AirBnb, los proyectos de nuevos impuestos turísticos y los estudios para limitar el número de visitantes son las razones que esgrime The Independent para incluir a la capital catalana. Amén de la imagen que da la ciudad al mundo con pancartas en los balcones del tipo "Tourist go home".

Ámsterdam

Otra de las capitales que muere de éxito. The Independent recoge el discurso de Frans van der Avert, director ejecutivo de Mercadotecnia de Ámsterdam, en el reciente Foro Mundial de Turismo celebrado en Lucerna: "Las ciudades están muriendo por el turismo. Nadie vivirá más en los centros históricos. Muchas ciudades históricas más pequeñas en Europa están siendo destruidas por los visitantes. No gastaremos ni un euro más en la comercialización de Ámsterdam. No queremos tener más gente. Queremos aumentar la calidad de los visitantes, queremos personas que estén interesadas en la ciudad, no que la quieran solo como telón de fondo para una fiesta. Vemos muchos visitantes sin respeto por el carácter de la ciudad”. Y lanzó un dardo envenenado: “El problema lo han creado las aerolíneas de bajo coste, con los pasajeros de Ryanair a la cabeza."

Bután

Creo que su inclusión en la lista es un error. Bután no odia a los turistas, todo lo contrario. Solo que han sido muy listos: al incorporarse los últimos al mercado turístico (el país estuvo cerrado a los extranjeros hasta 1974 y el turismo no empezó a despegar hasta 1991) han aprendido de errores ajenos y tratan de hacer las cosas de otra manera. Quien quiera ir a Bután es bienvenido, pero tiene que entrar con una agencia autorizada y pagar una tasa fija de 250 dólares diarios, que le incluye el transporte, guía y alojamiento. Así controlan los flujos y no se les desmanda el número de visitantes.

Los onsen de Japón

Un onsen es un baño público termal tradicional de la cultura japonesa. A los extranjeros nos encanta también darnos ese relax de agua hipercaliente al finalizar la jornada. Pero hay un problema: en la mayoría de onsen prohíben entrar a quienes llevan tatuajes en el cuerpo; algo mal visto en la cultura japonesa, no así en la occidental.

Santorini (Grecia)

La isla griega más popular ha dicho basta. No cabe ni un crucero más, ni un turista más. En verano de 2016 llegaron 10 mil cruceristas al día. Las autoridades quieren limitar ese número a 8 mil a partir de este año.

Cinque Terre (Italia)

Es una de las postales más famosas de Italia: cinco pintorescos pueblos marineros catalogados Patrimonio de la Humanidad, unidos por estrechos y bucólicos senderos. Suficiente belleza como para atraer a 2.5 millones de turistas al año. Según The Independent, sus gestores planean poner un númerus clausus máximo de 1.5 millones anuales. Una vez superado, no entran más turistas.

Arlington (Texas, EEUU)

Su inclusión en la lista se basa en un estudio que se hizo en 2015 sobre decenas de miles de tuits geoetiquetados en todo Estados Unidos; la conclusión de sus autores era que la ciudad de Arlington, en Texas, era el destino menos turístico en los Estados Unidos.