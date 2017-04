Pareja integra a su familia a ¡la novia que comparten!

Agencia

Estados Unidos.- Entre ellos no se terminó el amor. Solo se terminó una manera de entender el amor, como algo que es exclusivamente de dos. Después de 12 años juntos y tres hijos en común, una pareja se divorciará para que uno de ellos -el hombre- pueda casarse con la novia bisexual que comparten y así darle derechos legales sobre sus hijos e incluirla de manera más oficial en la familia.

La historia de los Kaiser, Cristina y Benno, y su novia Sierra Kuntz, generó polémica, aunque es parte de una tendencia cada vez más generalizada: la del poliamor. Cristina y Benno se conocieron mientras servían en la Policía Militar del estado de Virginia. A los pocos meses se casaron y tuvieron el primero de sus tres hijos, Isaiah. Luego llegaron Rebecca y Brianna, publica el portal tn.com.ar.

Con el tiempo Cristina comenzó a sentir que algo le faltaba a su vida amorosa y le propuso a Benno sumar a otra mujer en la relación. Tras un par de intentos fallidos conocieron a Sierra en un centro comercial.

"Una hermosa mujer se me acercó a pedirme el número y a su lado estaba su marido, entonces pensé que me metería en problemas. Al final me di cuenta de que era todo lo contrario", comentó Sierra en una entrevista televisiva.

"Cristina, Sierra y yo conectamos desde el primer momento. Tiempo después de nuestra primera cita, supimos que debíamos estar los tres juntos", dijo por su lado Benno.

Según la pareja, sumar a Sierra hizo que se sintieran más completos y que la "vida mejorara notablemente". Los tres hijos aceptaron la relación, aunque es algo más difícil explicarla a su entorno. "Tengo dos mamás, que me ayudan con la tarea y que me aman. Mis amigos piensan que es raro, no entienden cómo mamá permite que haya otra mamá en casa; simplemente no lo entienden", aseguró Isaiah, el hijo mayor de los Kaiser.

"Les damos tres veces el amor y el apoyo que un padre les puede dar. Sus maestras incluso comentan lo felices que están"

Sierra, de solo 21 años, renunció a su trabajo en una tienda de mascotas y hoy se dedica full time a los chicos. "Les damos tres veces el amor y el apoyo que un padre les puede dar. Sus maestras incluso comentan lo felices que están", aseguran.

Los beneficios también se extienden a la intimidad y al dormitorio. Según contaron, no pasa "ni una sola noche" en la que no hayamos tenido algún tipo de relación íntima. Además creen que el matrimonio fortalecerá la familia y es una prueba de no se trata de algo temporal. "Ambos amamos a Sierra y esto es algo para toda la vida", afirmó Benno.