Sufro sin odio: Marido del policía asesinado en París (video)

PARÍS, Francia.- "Sufro sin odio". Estas fueron las palabras de Etienne Cardiles, viudo de Xavier Jugelé, el policía francés de 37 años asesinado a tiros en un atentado en los Campos Elíseos el pasado 21 de abril.

Cardiles dio un emotivo discurso durante su homenaje, celebrado este martes con la presencia del presidente de Francia, François Hollande, y de los dos candidatos que se presentarán a la segunda vuelta de las elecciones, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, informa el País.

El vídeo con transcripción en inglés colgado en Twitter por Channel 4 superaba las 900.000 reproducciones en menos de 18 horas y no era una excepción. El del diario francés Le Monde llegaba a los 3,5 millones de reproducciones en Facebook. Cardiles habla de su pareja de hecho, elogiando una vida "de risa y alegría, en la que el amor y la tolerancia eran tus prioridades indiscutibles". Recuerda sus planes de futuro y su afición al cine y a la música, además de su dedicación al servicio público: "Ayudar a los demás y proteger a todos era parte de tu educación y de tus convicciones, y la tolerancia, el diálogo y la paciencia eran tus armas más poderosas".

Tal y como recordaba The New York Times tras su asesinato, Jugelé estaba comprometido con la causa LGBT y formaba parte de Flag, una asociación para la defensa de los derechos de agentes gays, lesbianas y transgénero, habiendo participado en las protestas contra la prohibición de la "propaganda homosexual" por parte del gobierno ruso antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en 2014.

“I don't have hatred. It doesn't correspond to what made your heart beat." The husband of the murdered Paris policeman reads the eulogy. pic.twitter.com/uDsoqrjW0u