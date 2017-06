Pasajera detecta fuga de combustible en vuelo de United

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pasajera de United Airlines evitó una posible catástrofe al darse cuenta de que el combustible del avión en el que viajaría se derramaba desde una ala.

El miércoles, Rachel se percató dese la ventanilla de la fuga, por lo que avisó a la tripulación, la cual canceló el vuelo, publica el portal Milenio.com.

La aeronave fue desalojada cuando estaba a punto de partir del aeropuerto internacional Liberty de Newark, en Nueva Jersey, con destino a Venecia.

La aerolínea dijo que el avión estaba fuera de servicio, aunque no explicó la causa de la fuga de combustible.

Rachel subió a Twitter el video del derrame de combustible y escribió: ¿Cómo es posible que ningún miembro de la tripulación lo haya visto además de mí? Gracias a Dios que estábamos mirando por la ventana.

Clearer video of the #united #gasleak. How not one crew member saw this is beyond me. Thank god we were lookin out the window at take off. pic.twitter.com/3BDZJ3S4xd