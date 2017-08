Este es el detonante de la guerra entre EE.UU y Corea del Norte

Agencias

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- El lanzamiento de un misil balístico en dirección a EE.UU. podría escalar "muy rápidamente" hacia una guerra con Corea del Norte, aseveró el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, ante periodistas en el Pentágono.

'Si nos disparan, eso se llama guerra... no les disparas a las personas en este mundo a menos que quieras soportar las consecuencias', afirmó Mattis, según cita 'Los Angeles Times'. No obstante, el secretario de Defensa aclaró que la decisión de responder militarmente resta en manos de políticos en caso de que el proyectil no represente una amenaza directa.

La guerra depende del presidente y tal vez del Congreso", indicó Mattis. "El caso es que vamos a defender al país de cualquier ataque', agregó, subrayando que las fuerzas armadas estadounidenses detectarían 'en minutos' la trayectoria de un proyectil y derribarían cualquier misil dirigido hacia Guam.

Ese territorio no autónomo estadounidense ha sido el foco de tensión en los últimos días. En reacción a las advertencias estadounidenses contra el avance del programa nuclear norcoreano, medios estatales del país asiático han informado que Pionyang ha puesto a disposición del líder Kim Jong-un un plan para lanzar misiles hacia la isla de Guam.