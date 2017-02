Periodista de NYT ofrece disculpas a Melania Trump por llamarla prostituta

Agencias

NUEVA YORK, EU.- Jacob Bernstein, periodista del diario estadounidense The New York Times, ha pedido disculpas públicas por llamar "prostituta" a Melania Trump en una conversación privada con la actriz y modelo Emily Ratajkowski, según publicó el sitio web de elpais.com

La artista fue la que dio a conocer la conversación a través de Twitter.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

"Me senté al lado de un periodista del NYT anoche que me dijo: 'Melania es una pu...'. Sea cual sea su signo político, es importante hablar de esto. Esto es slut shaming (una actitud machista que consiste en culpabilizar a una mujer por su comportamiento sexual). No me importan sus desnudos ni su historial sexual, y no deberían importarle a nadie. Los ataques específicos de género son mier... sexista asquerosa".

La conversación tuvo lugar durante la noche del domingo en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York. Después de que Ratajkowski publicara su hilo de tuits –en el que mencionaba a The New York Times pero no a Bernstein directamente– el periodista ha reconocido su culpa y ha pedido perdón a través de otro hilo de mensajes en su cuenta personal:

"Quiero reconocer un error que he cometido. Hablando en una fiesta, en lo que pensaba que era una conversación privada, hice un comentario estúpido sobre la primera dama. Mis editores me han dejado claro que mi comportamiento no cumple con los estándares del Times, y yo estoy de acuerdo. Mi error está basado en rumores infundados, y no debía dañar la imagen de nadie, y me disculpo profundamente".

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Primera Dama (FLOTUS, First Lady Of The United States), Melania Trump ha querido agradecer a Emily Ratajkowski su apoyo. "Un aplauso para todas las mujeres del mundo que no se callan y defienden y apoyan a otras mujeres", escribía en un tuit en el que mencionaba a la modelo.

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady — Melania Trump (@FLOTUS) 14 de febrero de 2017

Liz Spayd, defensora del lector de The New York Times, ha explicado en un artículo que tanto los editores del diario como el propio Bernstein han considerado que la solución al problema era que el redactor pidiera disculpas públicamente.

El pasado septiembre, el diario británico Daily Mail también tuvo que pedir disculpas y publicar una rectificación por insinuar en un artículo de su edición web que la actual primera dama había ejercido la prostitución de alto nivel.