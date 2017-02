Luego de expresar su abierto disgusto hacia la pizza con piña, el presidente islandés Gudni Johannesson declaró que no querría mantener su cargo si pudiera crear leyes que prohibieran cosas que simplemente no le gustan. (Foto ilustrativa tomada de rt.com)

Agencias

MOSCÚ, Rusia.- El presidente islandés, Gudni Johannesson, ha tenido que dar explicaciones en medio de la tormenta generada en medios locales y redes sociales por un polémico comentario gastronómico que realizó recientemente.

Todo ocurrió durante una visita a una escuela secundaria la semana pasada. En su encuentro con los estudiantes, uno de los jóvenes le preguntó su opinión sobre la siempre controvertida pizza hawaiana. El mandatario no rehuyó la cuestión y declaró su frontal rechazo al uso de la piña como ingrediente en el popular plato italiano, informa rt.com

No contento con ello, Johannesson añadió que, si pudiera, decretaría una ley que prohibiera las pizzas hawaianas en el país. No resulta sorprendente que las redes sociales explotaran después de estas 'incendiarias' declaraciones.

Las palabras del presidente generaron un torrente de reacciones, tanto de apoyo como de perplejidad, así como también protestas y bromas.

En un comunicado a través de su cuenta de Facebook, bajo un mensaje titulado 'Declaración sobre la Controversia de la Pizza', el presidente ha señalado que le gusta la fruta tropical, pero no como un ingrediente de la pizza y ha aclarado que se trataba de una opinión personal que no pretendía imponer a otros.

Johannesson recalca que los presidentes "no deben tener poderes ilimitados" y confiesa que no querría mantener "este cargo si pudiera crear leyes que prohibieran cosas" que no le gustan y que "no querría vivir en un país" donde esto fuera posible.