Agencias

SEUL, Corea del Sur.- La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, se negó a declarar el martes en un caso que decidirá su futuro tras un juicio político por un escándalo de corrupción, ante lo cual los fiscales preguntaron por qué ha rechazado públicamente los cargos de corrupción pero se niega a hacerlo frente al tribunal.

Tras la negativa de Park a comparecer, la Corte Constitucional aplazó el inicio de las declaraciones orales y le pidieron que preste declaración el jueves, cuando deberán hacerlo algunos de sus colaboradores presentes y pasados. La corte no puede obligarla a comparecer, pero puede proceder sin su presencia si se niega dos veces.

De acuerdo con The Associated Press, el legislador Kweon Seong Dong, el fiscal principal en el juicio, preguntó por qué Park no se defiende en la corte cuando apenas hace dos días rechazó enérgicamente las acusaciones de corrupción en un encuentro con la prensa en la Casa Azul, la residencia presidencial en Seúl.

"Es un desaire a los jueces y no es apropiado que la presidenta, como acusada en el juicio político, diga esto y aquello a la prensa fuera del tribunal", dijo Kweon a los periodistas.

Li Joong-hwan, el defensor de Park, dijo que la presidenta no prevé comparecer el jueves y probablemente no prestará declaración en el juicio.

El proceso en la Corte Constitucional debe decidir en seis meses a partir de la impugnación del 9 de diciembre si Park debe ser destituida o continuar en funciones. En el primer caso, habrá una elección presidencial en los 60 días siguientes.

Se ha acusado a Park de confabularse con su vieja amiga Choi Soon-sil para obtener dinero y favores de empresas y de permitirle entrometerse en asuntos de gobierno. Choi, su sobrina y varios exfuncionarios del gobierno están acusados en el caso y un equipo especial de procuradores investiga las sospechas de soborno entre Park y la gran empresa Samsung.