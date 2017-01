Agencias

JERUSALÉN, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evitó una demanda de México para que Israel pida disculpas por un tuit en el que pareció elogiar los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera.

En vez de eso, Netanyahu reiteró explicaciones israelíes previas de sus comentarios en Twitter y afirmó que no se referían a los vínculos entre Estados Unidos y México, según publica Reuters.

"Mencioné el notable éxito de la valla de seguridad de Israel. Pero no comenté sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Hemos tenido, y seguiremos teniendo, buenas relaciones con México", afirmó Netanyahu en inglés en una conferencia sobre seguridad informática en Tel Aviv.

En un tuit el sábado que provocó la críticas de México, el líder de extrema derecha escribió: "El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea".

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea