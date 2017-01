Agencias

WASHINGTON, D.C.- Bajo el nombre de Melanija Knav, Melania Trump dejó un secreto y oscuro pasado en el pueblo de Sevnica, Eslovenia, en donde nació en 1970.

Su padre, Viktor Knavs, estuvo involucrado en comercio ilegal y evasión de impuestos en 1976. La edición de febrero de la revista Vanity Fair México asegura que, al preguntar a Melania sobre esto, la primera dama estadounidense respondió de manera cortante “jamás lo investigaron ni tuvo ningún problema. Nuestro pasado está limpio, no tengo nada que ocultar".

Viktor Knavs, quien fue miembro del Partido Comunista de Eslovenia, fue chofer del alcalde de Hrastnik y más tarde se hizo representante de una empresa automovilística estatal.

Su padre también es acusado de tener un hijo no reconocido con Marija Cigelnjak en 1964, antes de casarse con la madre de Melania. Según la investigación de la publicación, Viktor le exigió a Marija que abortara, pero ella se rehusó y hoy, su hijo, Denis Cigelnjak tiene 50 años.

El hermanastro de Melania habló en exclusiva con Vanity Fair, algo que nunca había hecho con otros medios, contó su historia y permitió a la revista buscar los documentos relacionados con su caso. Melania fue preguntada sobre esto y lo negó rápidamente. Más tarde, la publicación le envió los documentos y cambió su posición “no entendí la pregunta. Lo he sabido por años, mi padre es un ciudadano y les pido que respeten su privacidad”.

Melania en la Casa Blanca

La eslovena dijo que busca ser una primera dama tradicional, como lo era Jackie Kennedy.

"Nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda unos días con la servidumbre", dijo Melania sobre relación con Trump. "Donald me apoya mucho. Si le digo; `me voy a dar un baño o me van a dar un masaje´, él no se opone." agregó.

El artículo recuerda una entrevista que le hizo el conductor televisivo Howard Stern a Trump en 2005 y en la que le preguntó sobre su esposa, Melania.

"Tiene proporciones perfectas (mide 1.80 m y pesa 56 kilos) y unos senos estupendos, lo cual no es un asunto insignificante", dijo en aquel entonces el actual presidente de EU.

Stern le preguntó sobre si seguirían juntos si ella sufriera un accidente y resultara con alguna deformidad.

"¿Y los pechos? ¿Cómo lucirían?", Stern dijo que a los pechos no les pasaría nada, a lo que Trump afirmó que, en ese caso, seguiría con ella: "porque es un detalle importante".