Trump se pone 'digno' y rechaza visita a Reino Unido

LONDRES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posiblemente renuncie a su visita de Estado a Reino Unido, tan cuestionada en las calles británicas.

No prevé realizar ningún viaje a Reino Unido mientras siga habiendo protestas en su contra, que se remitía a un asesor de la primera ministra Theresa May que no identifica. Al parecer, este asesor escuchó la conversación telefónica al respecto entre Trump y May hace unas semanas, dice el portal de Milenio.

Un vocero del gobierno dijo: "No vamos a comentar las especulaciones sobre el contenido de una conversación telefónica privada". La invitación sigue en pie, agregó.

May invitó en nombre de la reina al mandatario estadounidense durante su visita a Washington a fines de enero. Hasta la fecha no se ha dado a conocer la fecha de la visita, aunque algunos medios mencionaban la posibilidad de que fuera en octubre.

Decenas de miles de británicos ya salieron a la calle para protestar por esta visita. Acusan a May de intentar ganarse a Trump con esta invitación. Además, más de 1,8 millones de británicos firmaron una petición para eliminar todos los honores ceremoniales de la visita.

Además, en el pasado, la reina Isabel II recibía con toda pompa y boato a los presidentes estadunidenses cuando estos ya habían pasado algún año en el cargo.

La visita de Estado comprende además de un paseo en una carroza dorada por "The Mall", la mítica avenida para estos actos, así como una cena de gala en el Palacio de Buckingham. Scotland Yard estima que decenas de miles de personas acudirán a protestar contra Trump.

Hasta el alcalde de Londres, Sadiq Khan, considera poco acertada ahora una visita de Estado del mandatario estadounidense. Tras los atentados en Londres, el mandatario atacó al regidor en Twitter, cuando le dijo que había dado una "patética excusa", después de tras el atentado del Puente de Londres advirtiese que no había "razones para alarmarse".