Londres.- De acuerdo a los testigos en el lugar, una camioneta que viajaba a no menos de 80 Kilómetros por hora, se salió del camino para embestir a los peatones, que se encontraban caminando en el puente de Londres, Indica RT en su portal.

Una reportera del citado canal de televisión que se encontraba en el puente en el momento del suceso, Holly Jones, reveló que el vehículo era conducido por "un hombre" que viajaba "probablemente a unos 80 kilómetros por hora". De acuerdo con esa versión, el vehículo procedía del área del centro de la capital y se dirigía en dirección a la zona sur del río Támesis, donde "unas cinco o seis personas" recibían tratamiento médico. Jones señaló, además, que barcos de la policía inspeccionaban el río en busca de personas que podrían haberse caído del puente tras lo sucedido.

Al parecer el auto venía del centro de Londres hacia la zona sur del río cuando golpeó a los transeúntes.

