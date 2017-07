¿Quieres viajar solo? Checa estos lugares

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dile adiós al miedo y hola a la aventura. Por alguna razón, casi todos le tenemos mucho miedo a viajar solos, pensamos que nos vamos a aburrir, que no vamos a saber qué hacer o que no vamos a disfrutar tanto la experiencia. Pero, ¿por qué no atreverse a conocer nuevos lugares sin las preocupaciones que causan los viajes grupales? De hecho, muchas personas que no han dejado que el miedo se interponga con sus planes y han viajado solos aseguran que es de las mejores decisiones que han tomado en su vida, informa el portal Huffingtonpost.

Costa Rica

Si te declaras fan del ecoturismo, el mejor lugar al que podrías ir es Costa Rica. El país cuenta con todas las atracciones naturales que a cualquier persona se le podrían ocurrir; hacer rápel, surfear, escalar montañas, aventarse de la tirolesa, esnorquelear y bucear son solo algunas de las cosas que podrás hacer. En tu paso por Costa Rica no dejes de visitar la Isla Tortuga y las playas Santa Teresa, Tamarindo, Manuel Antonio y la Perla del Pacífico. Además, no puedes dejar de visitar el volcán Arenal, el Parque Nacional Volcán Poás, el volcán Irazú y el volcán Turrialba.

Suiza

Si quieres ir a un país donde puedas conocer muchas ciudades y no pierdas mucho tiempo en el traslado entonces Suiza es el destino ideal. Dentro de las ciudades que puedes visitar se encuentran Zurich, la más grande y el centro económico del país; Ginebra, sede de la Cruz Roja y una de las cuatro sedes de la ONU; Lausana, sede del Comité Olímpico Internacional; Berna, la capital de Suiza; Lucerna, por muchos considerada como la ciudad más visitada por turistas del país; Lugano, ciudad que cuenta con un increíble lago y un fuerte toque italiano; Montreux, ciudad que se encuentra atrapada entre dos bellezas naturales: los Alpes Suizos y el lago Lemán, y Sankt Moritz, un pequeño pueblo ideal para esquiar, de hecho, ha sido sede de los Juegos Olímpicos de invierno en dos ocasiones.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es otro país que está hecho para los amantes del ecoturismo. Pero eso no es lo único, también cuenta con ciudades que sin duda te quitarán el aliento. Las que tienes que conocer son: Wellington, Auckland, Christchurch y Queenstown. Después de haberlas conocido es momento de sumergirse en la naturaleza. Te recomiendo ir a Bay of Islands, destino ideal para practicar deportes acuáticos, Milford Sound y la isla Waiheke. Ahora, si el único objetivo de tu viaje es conocer los lugares donde se grabó El hobbit, entonces concéntrate en ir a Matamata, Wanaka, Piopio y el parque nacional Mount Cook.