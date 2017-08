Reciben sobre con una 'sustancia química' y resultan lesionados

Agencia

Londres.- Una sustancia no identificada fue enviada al restaurante de sushi Feng, en Stoney Street. El lugar ha sido evacuado como medida de precaución y rodeado por la Policía, informó RT.

También te puede interesar:Londres: multan a una niña de cinco años por vender limonada

La Policía Metropolitana afirmó que "en esta etapa temprana" el incidente no estaba siendo tratado como relacionado a un acto terrorista.

Unconfirmed report of acid/corrosive incident in borough Market attracts fire, police and ambulance attendance. pic.twitter.com/6PQsxUtTTu