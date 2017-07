Qatar responde a países árabes tras las exigencias de éstos

Agencia

QATAR.- El canciller qatarí Mohammad Bin Abdulrahman Al-Thani entregó a Kuwait su respuesta oficial sobre la lista de demandas exigidas por sus países árabes para poner fin a la crisis, pese a que Arabia Saudita y otros tres estados extendieron por 48 horas el plazo de entrega.

De acuerdo con Notimex, Qatar dio su respuesta oficial al pliego de peticiones de los países del Golfo Pérsico al emir de Kuwait, jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, informó la agencia estatal de noticias Kuna.

Según el reporte informativo, el emir de Kuwait recibió personalmente a Al-Thani en el Palacio de Bayan de Qatar y conoció el mensaje enviado por el jeque qatarí Amir Tamim bin Hamad Al-Thani.

Los países árabes tienen una lista de 13 exigencias para poner fin a la crisis en el Golfo Pérsico

El príncipe heredero, jeque Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, y el ministro jeque Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah asistieron a la reunión, destacó Kuna sin revelar el contenido del mensaje qatarí.

A la reunión también asistieron el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, jeque Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, el ministro de Asuntos de Estado, jeque Mohammad Al-Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah, entre otros funcionarios de Kuwait.

Kuna destacó que el mensaje entregado por el ministro qatarí del exterior incluye la respuesta de Qatar al pliego de peticiones que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Egipto, entregaron a Doha a través de Kuwait a finales del mes pasado para poner fin a la crisis diplomática.

Rompimiento diplomático

El pasado 5 de junio, las cuatro naciones árabes anunciaron el rompimiento de sus relaciones diplomáticas con Qatar, acusándolo de financiar a grupos terroristas y promover la ideología extremista, lo que condujo a otros países de la región a adoptar medidas similares.

Pese a que Qatar niega las acusaciones de que apoya el terrorismo y las considera injustificadas, las potencias árabes emitieron el fin de semana una lista con una serie de condiciones para restablecer sus relaciones diplomáticas.

Entre las 13 demandas exigidas a Qatar, se incluyen el cierre de la cadena de televisión Al Yazira, la cancelación inmediata del establecimiento de una base militar turca en territorio qatarí y la extradición de terroristas.

Los países árabes también exigen a Qatar cortar todo vínculo con grupos vinculados con el extremismo como Hermandad Musulmana de Egipto, la milicia chiita libanesa Hezbolá, así como con la red Al Qaeda y el extremista Estado Islámico (EI).

Además, piden que Qatar deje todos los medios de financiación a individuos, grupos u organizaciones designados como terroristas por las cuatro naciones, y entregar a “figuras terroristas”, fugitivos e individuos buscados en sus países de origen, congelar sus activos y proporcionar toda información sobre ellos.

Los cuatro Estados árabes dieron un plazo de 10 días para que Doha cumpla con todas esas exigencias, que incluyen el pago de una suma, no especificada, en compensación por “pérdida de vidas y tras pérdidas financieras causadas por las políticas de Qatar”.

Sin embargo, Arabia Saudita y sus tres aliados árabes decidieron esta mañana extender por 48 horas el plazo para que Qatar acepte sus demandas o se enfrente a nuevas sanciones, a petición de Kuwait, que ha sido el principal mediador de la crisis.

Dicen que no pueden cumplir lo que exigen

Pese a que se desconocen los detalles de la respuesta de Qatar, analistas consideran que es muy probable que Doha las siga rechazando, dado que considera que son imposibles de cumplir, porque simplemente, no existen.

“Nosotros no podemos romper vínculos con el Estado Islámico, Al Qaeda y el grupo chiita libanés Hezbolá porque estos vínculos no existen. Nosotros no podemos ‘expulsar’ a algún miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán porque no hay ninguno en Qatar”, indicó en días pasados el canciller qatarí.

Al-Thani insistió en que es imposible para Doha dejar de hacer cosas que nunca había estado haciendo y consideró las demandas como una manera de presionar a Qatar para renunciar a su soberanía.