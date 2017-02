Agencias

NUEVA YORK, EU.- Barack Obama reapareció este viernes en Nueva York, donde una multitud lo saludó con vítores y aplausos.

El expresidente estadunidense dejó sorprendidos a los transeúntes que detuvieron el paso para ovacionarlo.

"¡Obama, Obama!" y "¡Te quiero!" gritaba un numeroso grupo de personas que se arremolinó frente a un edificio que visitó el expresidente en la Quinta Avenida, en Manhattan, rodeado de varios agentes de seguridad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Obama, con chaqueta y sin corbata, y café en mano, sonreía y saludaba al público que esperó pacientemente a que saliera de la instalación, donde tiene su sede la Fundación Simmons.

Sus admiradores no cesaban de gritarle mientras, sonriente, Obama se dirigía a su vehículo, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Según algunos medios locales, Obama se reunió en ese edificio con los filántropos James Simmons y su esposa Marylin, quienes donaron 700 mil dólares a la Biblioteca presidencial que tiene previsto establecer en Chicago.

Tras dejar la Casa Blanca, la pareja creó la Fundación Obama, que se encargará de supervisar la construcción de la biblioteca.

Obama just left a meeting off 5th Ave. Hundred outside cheering. pic.twitter.com/6oPC3yCEEX